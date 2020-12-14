14 декабря 2020

Россияне объяснили социологам, почему становятся бедными

© Служба новостей «URA.RU»
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Бедными считаютсебя треть жителей России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С марта по ноябрь 2020 года число бедных россиян увеличилось с 27% до 33%. В ходе опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) жители РФ рассказали о причинах своей бедности.

«В качестве причин своей бедности респонденты чаще всего называют низкие зарплаты (8%), рост цен и тарифов (7%), выход на пенсию (7%) и безработицу (5%)», — комментирует итоги опроса ФОМ газета «Ведомости». Социологи также отмечают, что россияне причиной бедности называют рождение детей.

В ходе опроса 40% респондентов указали, что не смогут преодолеть бедность. ФОМ отмечает, что такой динамики роста бедного населения в России не наблюдалось со времени глобального финансового кризиса. Число россиян, считающих себя людьми со средним достатком, снизилось до 64%, хотя еще в марте таких было 69%. При этом доля россиян, называющих себя богатыми, осталась на прежнем уровне — около 1%.

Ранее стало известно, что треть заработка россияне вынуждены тратить на еду. В ряде регионов на покупку продуктов и вовсе уходит половина семейного бюджета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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