Перемыть большое количество фруктов можно в посудомойке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Автор youtube-канала SlivkiShow видеоблогер Юрий Янив рассказал о полезных лайфхаках, которые упростят быт любого ленивого человека. В частности, даются советы о том, как разом вымыть большое количество овощей и фруктов, не терять время на чистку чеснока и быстро и красиво приготовить картофель фри.

Для того, чтобы быстро начистить чеснок, автор канала, видеоблогер советует воспользоваться пробкой от колы. Острые края быстро сдирают неподатливую, жесткую кожуру. «За неимением ножа — это будет отличный выход из ситуации», — считает блогер. Разом помыть все фрукты и овощи, принесенные из магазина, можно при помощи посудомойки: достаточно разложить купленное на лотках и поставить посудомойку в режим полоскания. «Ей же все равно что мыть. Через 10 минут уже можно доставать чистые фрукты», — уверяет блогер.

Чтобы избавиться от любопытных взглядов посторонних, а шторы под рукой нет, Янив советует обмакнуть поролоновый валик в молоко и пройтись им по окну — получится матовый эффект. В таких условиях окно будет пропускать свет в помещение, при этом сильно размывать все происходящее внутри.

Кроме того, блогер поделился советом «хитрого подписчика», который придумал как посмотреть на зверюшек, когда в пандемию закрыты зоопарки. Достаточно отправиться в ближайший зоомагазин, где в клетках выставлены черепахи, мышата, кролики, змеи, попугайчики и другие зверята. «Да они небольшие по размеру, но не будем забывать, что это совершенно бесплатно», — отмечает блогер.

Ранее на SlivkiShow показали лайфхаки, которые не работают. Кроме того, блогер показал что будет, если петарда взорвется в руке.