В Тюменской области рекордный прирост жертв коронавируса

В Тюменской области за сутки умерли восемь человек с подтвержденным коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за минувшие сутки ушли из жизни восемь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Ранее максимальное число смертей в регионе не поднималось выше семи.

«Тюменская область — 8 [летальных случаев подтверждено за последние сутки]», — такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России. Подобный результат в регионе не фиксировался никогда. Ранее за день максимальное количество смертей среди пациентов с COVID-19 составляло семь.

Что до заболевших, то их по состоянию на 15 декабря 20 748 человек (+170 за сутки). За весь период пандемии от коронавируса выздоровели 19 430 тюменцев. Скончались — 169 человек.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области установлен рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Накануне показатель достиг 176 человек.