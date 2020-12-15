Навальный заявил, что возвращается в Россию

Алексей Навальный рассказал, что вернется в Россию, когда выздоровеет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный возвращается в Россию после прохождения курса лечения в Германии. Об этом он рассказал журналистам.

«Я возвращаюсь в Россию. Это моя стран», — рассказал Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он подчеркнул, что у него есть дела на родине.

Навальный рассказал, что вернется в Россию, как только окончательно выздоровеет. Точные сроки назовут врачи, добавил он.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, а затем направили в немецкую клинику «Шарите». Навальный заявляет, что его отравили, однако не предъявлено доказательств умышленного причинения вреда здоровью блогера. Британское издание The Sunday Times назвало ерундой слухи об отравлении Навального.