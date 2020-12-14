В Кремле заявили, что сообщения западных СМИ о двойном отравлении Алексея Навального являются ложными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Материал британского издания The Sunday Times о том, что российские шпионы якобы пытались дважды отравить блогера Алексея Навального, является ерундой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Все таки The Sunday Times — это такое воскресное чтиво, что называется, в халате, — сказал Песков. — Как бы сказать. Есть информационные фейки, а есть сообщения, которые можно охарактеризовать емким английским словом „bullshit“ [ерунда]».

В статье британской газеты говорится о том, что Навального пытались отравить во второй раз, когда он находился в коме в омской больнице. Материал был опубликован спустя сутки после того, как президент РФ Владимир Путин заявил, что ФРГ не сотрудничает с Россией в расследовании инцидента. При этом не приводится никаких доказательств данной теории. В ответ на подобные обвинения Путин уже заявлял, что если бы власти хотели кого-то отравить, то вряд ли отправили бы на лечение в Германию.

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев отметил, что заявление британского издания безосновательно. Более того, сама по себе идея о каких-то посторонних вмешательствах во время пребывания пациента в омской клинике, по словам Сабаева, абсурдна и нелепа. Он подчеркнул, что на самом деле не было ни первого, ни второго «отравления» Навального.

Навальному стало плохо во время перелета из Омска в Москву 20 августа. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в немецкую клинику Charite, в европейских лабораториях заявили об обнаружении в его организме веществ из группы «Новичок». Однако власти РФ неоднократно подчеркивали, что химоружие в России не разрабатывается.