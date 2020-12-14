В Кургане на месяц закроют центральную улицу

Участок улицы Гоголя закроют из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 16 декабря на месяц закроют движение автомобилей на участке улицы Гоголя. В этом месте коммунальщики будут устранять аварию на самотечном коллекторе, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«С 09.00 16 декабря будет закрыто движение автотранспорта на участке улицы Гоголя в границах от Гоголя,92, до Гоголя,133», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Закончить ремонт и восстановить благоустройство в зимнем варианте планируется к вечеру 16 января 2021 года.

«Причиной аварии на коллекторе стала газовая коррозия труб. Сети в данном районе изношены практически на 100%, поэтому ремонтные работы проводятся регулярно», — заявил главный инженер «Водного Союза» Яков Арапов. Сейчас место провала огорожено.

Для обеспечения работы канализации на ремонтируемом участке установят две временные перекачивающие станции. Коммунальщики отмечают, что отключать холодную воду в расположенных поблизости домах не придется.

В Кургане частые коммунальные аварии происходят из-за плохого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана полностью изношены.