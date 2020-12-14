Курганские единороссы рискуют лишиться мандата в Госдуме

Курганские единороссы могут лишиться места в Госдуме, если не объединятся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Кургане заговорили о том, что единороссы по спискам могут пойти на выборы в Госдуму в 2021 году только от своего региона. Объединение в избирательный округ с Челябинской или Тюменской областью под вопросом, и если не состоится, то может повлечь потерю мандата. Об этом URA.RU рассказали политические инсайдеры.

«Курганская область, вполне вероятно, будет выдвигать кандидата по спискам от „Единой России“ только по своему региону. Но, по предварительным расчетам, мы возьмем 0,8 мандата. То есть, потеряем шанс направить в Госдуму второго депутата», — считает политик.

По сведениям другого политика, для единороссов выгоднее объединиться с одним из соседних регионов, чтобы гарантированно получить мандат, как это было в 2016 году. Тогда по спискам от Курганской и Челябинской областей в Госдуму прошел Василий Шишкоедов.

«Единороссы Челябинской области не хотят объединяться. При нынешней электоральной поддержке Челябинск возьмет 2,2 мандата. Смысла рисковать нет», — считает инсайдер. Тюменские единороссы также не видят перспектив от объединения с Курганом. «У них регион (Тюменская область — авт.) слишком большой. В случае объединения, кандидату в депутаты надо будет тратить свои ресурсы еще и на Курган. Либо курганскому кандидату планировать расходы на Тюмень. Не каждый к этому готов», — считает источник. В курганском отделении «Единой России» агентству прокомментировали, что пока решения по формированию округов нет.

Ранее URA.RU сообщало, что на выборах в Госдуму в 2021 году у «Единой России» в Челябинской и Курганской областях будут отдельные избирательные списки. Принято решение о так называемом партийном «разводе».