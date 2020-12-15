В Минфине РФ раскрыли, как можно копить в кризис

Формировать накопления можно даже с небольшим доходом, главное — наличие мотивации. Об этом заявила консультант-методист по финансовой грамотности Минфина РФ Анастасия Бондаренко.
«Если подорожает проезд в транспорте или услуги ЖКХ, вы же найдёте возможность их оплатить, тогда почему нельзя в первую очередь заплатить себе? И это еще один важный принцип формирования накоплений — сначала заплати себе, отложи часть полученного дохода, к примеру, на депозит», — приводит слова эксперта
При формировании накоплений также необходимо соблюдать регулярность. А чтобы не было соблазна потратить деньги, их лучше убрать из доступного оборота, например, положить на депозит в банке, купить ОФЗ или ПИФы. Этот вариант подойдет для тех, кто хочет накопить на пенсию. Однако при формировании подушки безопасности деньги должны находится в доступе, чтобы ими можно было воспользоваться при накоплении.
Ранее экономист Светлана Кислицына рассказала, в каких случаях россиянам опасно брать ипотеку. По словам эксперта, сначала необходимо оценить свою «кредитную нагрузку».
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