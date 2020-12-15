В Минфине РФ раскрыли, как можно копить в кризис

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Для формирования накоплений, лучше открыть депозит в банке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Формировать накопления можно даже с небольшим доходом, главное — наличие мотивации. Об этом заявила консультант-методист по финансовой грамотности Минфина РФ Анастасия Бондаренко.

«Если подорожает проезд в транспорте или услуги ЖКХ, вы же найдёте возможность их оплатить, тогда почему нельзя в первую очередь заплатить себе? И это еще один важный принцип формирования накоплений — сначала заплати себе, отложи часть полученного дохода, к примеру, на депозит», — приводит слова эксперта News.ru. По словам экономиста, чтобы получилось накопить хорошую сумму, необходимо выбрать комфортную для себя периодичность.

При формировании накоплений также необходимо соблюдать регулярность. А чтобы не было соблазна потратить деньги, их лучше убрать из доступного оборота, например, положить на депозит в банке, купить ОФЗ или ПИФы. Этот вариант подойдет для тех, кто хочет накопить на пенсию. Однако при формировании подушки безопасности деньги должны находится в доступе, чтобы ими можно было воспользоваться при накоплении.

Ранее экономист Светлана Кислицына рассказала, в каких случаях россиянам опасно брать ипотеку. По словам эксперта, сначала необходимо оценить свою «кредитную нагрузку».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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