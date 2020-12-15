Экономист предупредила, в каких случаях опасно брать ипотеку

Перед тем, как брать ипотеку, необходимо оценить свою «кредитную нагрузку». Размер платежей по всем кредитам в месяц, разделенный на ежемесячный доход, не должен превышать 30%. Об этом заявила консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ Светлана Кислицына.
«По общей методике, данный показатель не должен превышать 50%. Однако нужно понимать, что этот показатель будет разным для людей с разным уровнем дохода. Поэтому я рекомендую не превышать порог в 30%», — приводит слова экономиста
Ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин предупреждал, что к концу 2021 года многие россияне могут разорится. Это связано с ростом цен на жилье и падением ипотечной ставки.
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