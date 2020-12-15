Экономист предупредила, в каких случаях опасно брать ипотеку

Россиянам советуют оценить свою «кредитную нагрузку» Фото: Илья Московец © URA.RU

Перед тем, как брать ипотеку, необходимо оценить свою «кредитную нагрузку». Размер платежей по всем кредитам в месяц, разделенный на ежемесячный доход, не должен превышать 30%. Об этом заявила консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ Светлана Кислицына.

«По общей методике, данный показатель не должен превышать 50%. Однако нужно понимать, что этот показатель будет разным для людей с разным уровнем дохода. Поэтому я рекомендую не превышать порог в 30%», — приводит слова экономиста N ews.ru . Эксперт рекомендует направить «лишние средства» на формирование накоплений. Это позволит избежать просрочки платежей в случае потери работы или утраты трудоспособности.

Ранее экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин предупреждал, что к концу 2021 года многие россияне могут разорится. Это связано с ростом цен на жилье и падением ипотечной ставки.