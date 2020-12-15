Уволен глава завода, где производят кислород для больниц Урала

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Дезинфекция красной зоны Госпиталя ветеранов войн. Екатеринбург, кислород, подача кислорода
На производственной площадке в Полевском производят медицинский кислород для больниц восьми регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совет директоров ПАО «Криогенмаш» (Балашиха, Московская область) досрочно прекратил полномочия гендиректора Сергея Степанова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Объединенные машиностроительные заводы» (завод входит в структуру холдинга). Подразделение предприятия в Свердловской области поставляет кислород в уральские больницы.

«Трудовой договор с Сергеем Степановым расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности генерального директора ПАО „Криогенмаш“ совет директоров утвердил Андрея Крышко. Решение о кандидатуре нового генерального директора Совет директоров планирует принять до 15 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

«Криогенмаш» является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений по переработке попутного, природного газа и СПГ. На производственной площадке в Полевском сейчас производят медицинский кислород для больниц и предприятий Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, а также Башкортостана и Пермского края.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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