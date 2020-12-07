Правительство продлило помощь самым важным компаниям России

Изначально предполагалось, что в перечень войдут только 600 компаний, однако впоследствии он был расширен до 1392 фирм. Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Программу адресной поддержки системообразующих компаний в России продлят на 2021 год. Об этом журналистам рассказали источники, близкие к кабмину.

«Правительство приняло решение продлить программу мер поддержки для системообразующих компаний», — пишут «Известия». Таким образом, оказавшиеся в сложной ситуации из-за коронавируса компании, смогут и дальше получать антикризисные субсидии, отсрочки по уплате налогов и госгарантии. Чтобы воспользоваться такими льготами, системообразующим фирмам нужно пройти стресс-тестирование от Минэкономразвития.

Изначально предполагалось, что в список войдут 600 компаний, но впоследствии он был расширен до 1392 фирм. Среди уральских компаний, которым окажут помощь, — ПАО «СИБУР холдинг», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского», ОАО «УГМК», АО «Русская медная компания», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии»».

Ранее представители АО «Уралтрансмаш» (Екатеринбург, Свердловская область) заявили о сложной финансовой ситуации на предприятии. В конце 2019 года у предприятия были кредитные обязательства на сумму 23,14 млрд рублей, непокрытый убыток прошлых лет составил 10,76 млрд рублей, а чистый убыток — 858,6 млн рублей.