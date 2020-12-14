Новый мэр Перми принял первое решение

Новый мэр Перми Алексей Демкин в первую очередь подписался на Instagram губернатора Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин сразу после своего назначения зарегистрировался в социальных сетях. Он создал свои аккаунты в Instagram и ВКонтакте, где сделал первое заявление.

«Мы должны оправдать ожидания людей и показать достойный результат. Не скрою, для меня это большой вызов, и я его принимаю», — написал Демкин в своих первых постах. Он сообщил, что собирается сделать так, чтобы все ветви власти работали вместе.

Пока в числе друзей и подписчиков нового главы Перми около десяти человек. В Instagram он подписался только на один аккаунт — губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов 15 декабря подал в отставку, депутаты гордумы это решение поддержали и утвердили нового главу. Демкин начал готовиться к этому назначению в ноябре. Сначала он отказался от поста гендиректора строительной компании «ПЗСП», а потом сложил с себя полномочия депутата гордумы Перми и трудоустроился в мэрию на должность первого заместителя главы города.

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