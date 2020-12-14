Мэр Перми подал в отставку

Мэр Перми Дмитрий Самойлов уходит в оставку Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Мэр Перми Дмитрий Самойлов уходит в отставку, сообщил URA.RU источник в городской администрации. Он пояснил, что глава города 15 декабря написал соответствующее заявление.

«Самойлов написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службе городской администрации данную информацию оставили без комментариев.

Ожидается, что 15 декабря на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты утвердят отставку Самойлова и назначат временно исполняющим обязанности главы города первого вице-мэра Алексея Демкина. Также 15 декабря депутаты утвердят новое положение о конкурсе на должность мэра Перми, который объявят в ближайшее время. URA.RU также рассказывало, что Самойлов после своей отставки может занять должность вице-премьера правительства Пермского края.

Сообщение об уходе Самойлова и назначении Демкина впервые появилось 17 ноября 2020 года. Предполагалось, что смена городской власти произойдет уже 1 декабря во время внеочередного пленарного заседания. Демкин за несколько дней до этого оставил пост гендиректора строительной компании «ПЗСП», сложил с себя полномочия депутата и трудоустроился в мэрию. Но Самойлов не написал заявление об отставке и, соответственно, не было оснований для проведения внеочередного пленарного заседания. Сообщалось, что Демкин просто не успел пройти согласование в Москве, а Самойлову необходимо было решить вопросы с трудоустройством в правительство.

Обновлено в 10:10:

В повестку пленарного заседания Пермской городской думы внесли вопрос № 11.1 о досрочном сложении полномочий Самойлова. Также внесен вопрос № 11.2 о назначении Демкина временно исполняющим обязанности главы Перми.