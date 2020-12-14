Митрополит Кирилл увез в Казань племянника-финансиста

Глава Финансово-хозяйственного управления Екатеринбургской епархии Алексей Наконечный покинул свой пост и отправился в Татарстанскую митрополию, главой которой назначен экс-митрополит екатеринбургский Кирилл. Как сообщил URA.RU источник в Екатеринбургской епархии, бывший главный финансист является племянником Владыки (в миру — Михаила Наконечного).
«Это сын протодиакона Иоанно-Предтеченского архиерейского подворья Екатеринбурга Александра Наконечного», — сказал собеседник агентства, добавив, что по правилам РПЦ протодиакон является «белым монахом», то есть может иметь семью. Кроме того, отметил источник, вслед за своим руководителем отправились секретарь епархии иеромонах Кирилл (Корытко) и секретарь епархиального совета отец Вениамин (Райников).
Ранее URA.RU писало о том, что эти ближайшие соратники митрополита покинут свои посты в Екатеринбурге. В пресс-службе Екатеринбургской епархии подтвердили смену команды, и подчеркнули, что остальные руководители находятся на своих постах. «Владыка митрополит оставил своему преемнику основательное наследство, выстроенную и укреплённую кадрами систему», — прокомментировали в пресс-службе. На минувшей неделе главой Екатеринбургской епархии назначен митрополит Евгений (Кульберг), а его предшественник отправился в Татарстан.
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