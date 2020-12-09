С кем новый екатеринбургский митрополит победит раскол в РПЦ

Евгений Кульберг запустит кадровое обновление в епархии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета В Екатеринбургской митрополии назначен новый глава

У владыки Евгения Кульберга, назначенного главой Екатеринбургской митрополии, пока нет сформированной команды, но есть люди, готовые сплотиться вокруг него. Кто уедет в Казань вслед за митрополитом Кириллом и кто придет в епархию бороться вместе с Кульбергом против монаха-раскольника Сергия Романова — в обзоре URA.RU.

В Екатеринбурге с нетерпением ждут возвращения из Москвы 48-летнего викария (помощника) Патриарха Евгения Бронницкого (в миру — Алексея Кульберга), назначенного накануне главой Екатеринбургской митрополии. Как признался URA.RU отец Евгений, он пока не знает, когда прибудет в Екатеринбурге. «Это зависит от ряда обстоятельств — я сам ожидаю информации об этом», — сообщил URA.RU епископ, уточнив, что это случится в ближайшие дни.

По словам представителя Екатеринбургской епархии, приезд Кульберга невозможно будет пропустить: ожидается торжественная встреча в аэропорту, после чего новый владыка проведет службу в одном из храмов Екатеринбурга, где обратится к прихожанам и духовенству с приветственным словом. Не исключено, что эту службу бывший и новый глава митрополии (митрополит Кирилл и епископ Евгений) проведут совместно. «Такой вариант вполне возможен: у них очень хорошие отношения», — говорит один из приближенных к митрополиту.

По его словам, после этого часть сотрудников екатеринбургской епархии уедет вслед за митрополитом Кириллом в Казань (он назначен, напомним, главой Татарстанской епархии).

«Уедут те, кто в 2011 приехал вместе с Кириллом в Екатеринбург: скорее всего, город покинут отец Кирилл (Корытко) и секретарь епархиального совета отец Вениамин (Райников),

а также несколько функционеров-мирян (в первую очередь, главный бухгалтер управления)», — полагает собеседник URA.RU в епархиальном управлении.

Екатеринбургскую же епархию, соответственно, ждет кадровое обновление. «Конечно, оно будет происходить постепенно: в РПЦ не любят потрясений, — говорит инсайдер. — Епархиальный совет и основные структуры первое время останутся прежними. Но постепенно обновление, конечно же, случится: кого-то из представителей молодого активного духовенства отец Евгений начнет выдвигать на первые роли».

Сложность в том, что у Кульберга пока нет готовой сформированной команды. «Он не успел ее взрастить: когда работал викарием (помощником) владыки Кирилла, действовал в его интересах, и все замыкалось на правящего архиерея, — объясняет священник. — По этой причине, когда Кульберга назначили главой Нижнетагильской епархии, он никого с собой не привез — опирался на тех людей, которые там работали».

Но зато теперь часть этих людей — его команда. Правда, они, скорее технические работники, чем управленцы, но именно им Кульберг доверяет.

Из тех, кому, вероятно, предложат перевестись в Екатеринбург, называют специалиста по связям с общественностью Дмитрия Пронина и экс-помощницу Кульберга по финансовым вопросам.

Также в епархии не исключают, что владыка Евгений привезет кого-то с собой из Москвы. «Викарием Святейшего он прослужил всего четыре месяца, но отношения с людьми из Патриархии у него сложились давно», — отмечает инсайдер.

Из видных уральских священников, на которых отец Евгений смог бы опереться, выполняя одну из главных своих миссий — разрешить конфликтную ситуацию вокруг Среднеуральского женского монастыря и его духовника отца Сергия (Романова), отлученного от церкви, называют несколько фигур. В первую очередь — настоятель Храма на Крови отец Максим Миняйло и председатель церковного суда епархии, настоятель Свято-Троицкого собора отец Николай Малета.

Председатель церковного суда отец Николай Малета и настоятель Храм на Крови отец Максим Миняйло — главные союзники Кульберга в борьбе с раскольником Романовым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседники в епархии отмечают, что Миняйло и Кульбург, хоть и действовали сообща в прошлом, все же не являются близкими друзьями, и Миняйло нельзя отнести к команде Кульберга. Но в любом случае отец Максим, помогавший Ксении Собчак в расследовании издевательств над детьми в Среднеуральском женском монастыре — один из главных союзников нового архиерея в борьбе против раскольника Романова. Оба они (и Миняйло, и Кульберг) — умелые дипломаты, но при этом способы на смелые поступки и решительные действия.

Второй важный союзник Кульберга в борьбе с расколом в РПЦ на Урале — митрофорный протоиерей Николай Малета, возглавляющий церковный суд в Екатеринбурге (по его решениям Сергий Романов сперва был лишен статуса священника, и потом и вовсе отлучен от церкви). Почтенный священник включился в конфликт епархии и отца Сергия не только по статусу (возглавляет церковный суд с 2011 года), но и по личным убеждениям: по словам Малеты, он был шокирован, посмотрев видео на YouTube-канале, где публиковались проповеди отца Сергия.

В Среднеуральском женском монастыре, находящемся под властью опального старца, пока не комментируют кадровые перестановки в Екатеринбургской митрополии. Получить комментарий о текущей ситуации в пресс-службе Екатеринбургской епархии пока также не удалось.