Иммунолог заявила об опасности разовой прививки от коронавируса

Полина Степенская рассказала, что россиянам будут напоминать о втором этапе вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первая прививка от коронавируса может не помочь приобрести иммунитет к инфекции. Об этом рассказала заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская. Она напомнила, что необходимо проходить второй этап вакцинации.

«На данный момент во всех этих прививках есть две части. Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже», — цитирует РИА «Новости» Степенскую. По ее словам, человек не получит защиту от вируса, сделав прививку лишь один раз.

Врач подчеркнула, что россиянам, проходящим вакцинацию, будут напоминать о втором этапе вакцинации с помощью электронных средств. Она считает, что делать прививку от коронавируса придется каждый год.

Ранее фонд «Общественное мнение» опубликовал данные опроса, согласно которым 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, передает « Утро.ру ». При этом 66% изберут препарат российского производства. В опросе приняли участие более трех тысяч человек. Профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский уверен, что некоторые люди, вакцинированные от коронавируса, все равно будут им заражаться и болеть.