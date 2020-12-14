Ежегодное послание губернатора Моора перенесли из-за Путина

Ежегодное послание губернатора Тюменской области Александра Моора к региональному парламенту перенесли с 17 на 22 декабря. Об этом сообщает официальный сайт областной думы. Как рассказывают источники URA.RU, дату обращения главы региона сменили из-за пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая также запланирована на 17 декабря.
«Сорок пятое заседание Тюменской областной думы состоится 22 декабря. Начало — в 10:00», — указано на официальном сайте регионального парламента.
Получить оперативный комментарий в пресс-центре Тюменской областной думы URA.RU не удалось: на звонки редакции там никто не ответил. Источник URA.RU, близкий к политическим кругам, сообщил, что дату ежегодного послания решили перенести из-за запланированной на 17 декабря большой пресс-конференции президента. «Во-первых, депутаты рискуют не успеть провести заседание до начала пресс-конференции. Во-вторых, тезисы Моора рискуют остаться неуслышанными на фоне выступления Путина», — сообщил агентству собеседник на условиях анонимности.
Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области в своем ежегодном послании к парламенту сделает акцент на борьбе с пандемией и ее последствиями. Планируется, что он выступит перед депутатами на сорок пятом заседании областной думы.
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