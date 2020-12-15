Владимир Жириновский настаивает на том, что в Москве нужно построить новый парламентский центр Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать здания Госдумы и Совета Федерации в Москве, а на полученные деньги построить здание парламентского центра. Такое предложение Жириновский планирует озвучить на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Как заявил лидер ЛДПР, на сегодня Россия является единственной страной без собственного здания парламента. С тех пор как в 1918 году большевики заколотили двери Таврического дворца, где работала Госдума, а в 1993 году верные Борису Ельцину войска расстреляли Белый дом, где заседал парламент, настроенный против президента, депутаты «мыкаются в совершенно не предназначенных для работы парламента помещениях», уверен Жириновский.

По словам политика, депутаты ждут парламентского центра с 1994 года и для его строительства уже все готово. «И ведь на строительство не потребуется ни копейки бюджетных денег, все компенсируют инвесторы в обмен на нынешние здания Госдумы и Совета Федерации в центре Москвы», — написал Жириновский в своем telegram-канале.

Ранее Жириновский также предложил выдавать депутатам скафандры. По его мнению, такая мера должна защитить парламентариев от коронавирусной инфекции. Также глава ЛДПР на встрече Госдумы с премьер-министром Михаилом Мишустиным предложил создать отдельное ведомство, посвященное демографической политике, напоминает «Национальная служба новостей».