Двоюродный племянник Путина создал новую партию

Роман Путин создал партию «Россия без коррупции» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двоюродный племянник российского президента, экс-сотрудник ФСБ, бизнесмен Роман Путин создал новую политическую партию «Россия без коррупции». Решение принято на проходящем в Москве съезде.

«За — 106 голосов, против — 0 голосов, воздержавшихся — 0 голосов», — сообщил «Интерфакс» о результатах голосования на съезде. В ходе мероприятия также был утвержден устав и программа новой партии.

Ранее Роман Путин стоял во главе партии «Народ против коррупции». Однако 16 ноября Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал ее. Как заявил «Интерфаксу» Роман Путин, участники партии не удивились этому решению, они также были намерены создать новую партию и пройти в Госдуму. Партия «Народ против коррупции» была образована в 2013 году, но долгое время не занималась активной политической деятельностью.

Роман Путин является сыном Игоря Путина, который приходится Владимиру Путину двоюродным братом. Роман долгое время работал оперативником ФСБ, в 2014 году он создал компанию Putin Consulting Ltd в Лондоне, которая затем переехала в Россию.