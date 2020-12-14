Рестораны, кафе и бары в Кургане нарушают запрет на работу после 23:00, введенный из-за пандемии коронавируса. Нарушителей обнаружили сотрудники полиции. Информация об этом размещена на сайте УМВД по Курганской области.
«В минувшие выходные в Кургане сотрудники полиции провели более ста проверок. Выявлено восемь нарушений данного запрета», — говорится в релизе.
Владельцев заведений наказали административно (по части 1 статьи 20.6.1 КоАП). Двое из предпринимателей уже неоднократно привлекались к ответственности.
В Курганской области официально запретили проводить новогодние корпоративы. При этом работа кафе и ресторанов не прекратится, но будет ограничено количеством человек. Работать заведения общепита смогут только до 23:00. Курганские предприниматели из-за пандемии терпят убытки. На продажу выставлены десятки точек общепита.
А в Тюмени появилась карта «сопротивления» ресторанов и баров, чьи руководители не согласны с карантинными требованиями, запрещающими заведениям общепита принимать гостей с 23:00 до 6:00. Тюменцы решились на этот шаг после питерских рестораторов, опубликовавших свою карту.
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