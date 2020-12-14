Курганские рестораны нарушают запрет на работу после 23:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рестораны, кафе и бары в Кургане нарушают запрет на работу после 23:00, введенный из-за пандемии коронавируса. Нарушителей обнаружили сотрудники полиции. Информация об этом размещена на сайте УМВД по Курганской области.

«В минувшие выходные в Кургане сотрудники полиции провели более ста проверок. Выявлено восемь нарушений данного запрета», — говорится в релизе.

Владельцев заведений наказали административно (по части 1 статьи 20.6.1 КоАП). Двое из предпринимателей уже неоднократно привлекались к ответственности.

В Курганской области официально запретили проводить новогодние корпоративы. При этом работа кафе и ресторанов не прекратится, но будет ограничено количеством человек. Работать заведения общепита смогут только до 23:00. Курганские предприниматели из-за пандемии терпят убытки. На продажу выставлены десятки точек общепита.

А в Тюмени появилась карта «сопротивления» ресторанов и баров, чьи руководители не согласны с карантинными требованиями, запрещающими заведениям общепита принимать гостей с 23:00 до 6:00. Тюменцы решились на этот шаг после питерских рестораторов, опубликовавших свою карту.

Владельцев курганских баров, которые работали после 23:00, оштрафуют Фото в сайта УМВД России по Курганской области

Курганские бары работали посте 23:00 Фото в сайта УМВД России по Курганской области