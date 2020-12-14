Озвучены подробности задержания чиновницы челябинского минздрава

Чиновницу подозревают в том, что она раскрыла данные больных Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Начальник управления лекарственного обеспечения Челябинской области Арина Устюгова в настоящее время находится в следственном управлении СКР по региону. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, чиновница подозревается в том, что озвучила информацию о тех, кто нуждался в лекарствах, руководителю коммерческой фирмы, от которого получила взятку.

«Речь идет о детских лекарствах», — пояснил URA.RU инсайдер. Упомянутая фирма как раз занималась поставкой этих препаратов. Источник рассказал, что оперативную разработку вели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону. Позже к ним присоединились сотрудники ФСБ.

В ближайшее время Устюговой будет предъявлено обвинение по статье «получение взятки в особо крупном размере». «Губернатор Алексей Текслер был в курсе готовящейся операции, — рассказал источник. — Он поддержал работу оперативников». Ночь Устюгова проведет в ИВС, меру пресечения ей изберут завтра.

Устюгова была задержана после возможного получения взятки. Задержание проводили сотрудники ФСБ.