Создатель одежды Putin Team получит премию правительства РФ

Компания модельера из Екатеринбурга Дмитрия Шишкина получит премию Российского правительства в области качества. Бренд SHISHKIN («Юниформ ателье») упомянут в проекте постановления Правительства РФ.
«Присудить премии Правительства Российской Федерации 2020 года в области качества за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек», — говорится в документе.
Ранее Дмитрий Шишкин лично презентовал президенту России Владимиру Путину коллекцию одежды Putin Team. На совещании о ситуации с легкой промышленностью России, уральский дизайнер предложил Путину сшить для него личный спортивный костюм из коллекции. Владимир Путин согласился. Кроме этого, коллекция спортивной одежды Putin Team поступила в открытую продажу. Приобрести вещи можно на маркетплейсе Wildberries.
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