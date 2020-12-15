15 декабря 2020

Создатель одежды Putin Team получит премию правительства РФ

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ИННОПРОМ-2019. Первый день международной промышленной выставки. Екатеринбург, бренд, одежда, putin team, путин тим, иннопром2019
Бренд SHISHKIN получит премию правительства РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания модельера из Екатеринбурга Дмитрия Шишкина получит премию Российского правительства в области качества. Бренд SHISHKIN («Юниформ ателье») упомянут в проекте постановления Правительства РФ.

«Присудить премии Правительства Российской Федерации 2020 года в области качества за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества в категории организаций с численностью работающих ‎от 250 до 1000 человек», — говорится в документе.

Ранее Дмитрий Шишкин лично презентовал президенту России Владимиру Путину коллекцию одежды Putin Team. На совещании о ситуации с легкой промышленностью России, уральский дизайнер предложил Путину сшить для него личный спортивный костюм из коллекции. Владимир Путин согласился. Кроме этого, коллекция спортивной одежды Putin Team поступила в открытую продажу. Приобрести вещи можно на маркетплейсе Wildberries.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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