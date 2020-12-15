Пушков удивился позиции украинского политолога на санкции Москвы

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского политолога Михаила Чаплыги, который поддержал введение Россией санкций против ряда деятелей партии «Слуга народа». Чаплыга в своем Facebook написал, что их властям давно следовало бы поступить по примеру Москвы.
По мнению Пушкова, люди благодарят РФ за санкции, поскольку устали от обмана. «На Украине нашлись журналисты, которые благодарят Москву за санкции против депутатов — „Слуг народа“ в Верховной Раде. Благодарят, поскольку многие устали от их лжи и неспособности выполнить хоть какие-то обещания Зеленского, провалившего свое президентство», — написал Пушков в Telegram.
Ранее российское правительство расширило список украинцев, на которых распространяются персональные санкции. Теперь в списке 849 имен. В их числе — экс-премьер Украины Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, напоминает «Национальная служба новостей».
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