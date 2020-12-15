СМИ: Турция отомстит США за санкции из-за российкого оружия

США готовят неприятный сюрприз Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Анкара рассматривает вариант с лишением США возможности использования авиабазы Инджирлик в ответ на введённые санкции за закупку российского оружия. Такое мнение журналистам выразил турецкий журналист Зулфикар Доган.

Ранее Минфин США заявил о введении санкций против Турции. Как пояснил госсекретарь США Майк Помпео, ограничения вводятся из-за приобретения Анкарой российских С-400. Журналист Зулфикар Доган отметил, что запрет использования авиабазы является знакомой угрозой со стороны Анкары, когда ее отношения с Вашингтоном вступают в негативную фазу. «Власти Турции заговорили о возможном лишении США права пользоваться этой авиабазой в ответ на санкции», — пишет издание topwar.ru. Кроме того, Анкара может потребовать у США вывезти с Инджирлика тактическое ядерное вооружение.

Накануне в США призвали другие страны учитывать угрозу введения санкций в случае покупки оружия и военной техники у России. С заявлением выступил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.