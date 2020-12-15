Центр «Фобос»: Россию накроют мощные снегопады

В центральный регион России на этой неделе на смену солнечной погоде придут многочисленные снегопады. Об этом сообщили синоптики из центра «Фобос».
«Активизировалась циклоническая деятельность, будет преобладать пасмурная погода и интенсивность снегопадов возрастет», — цитирует радио Sputnik ведущего специалиста центра Евгения Тишковца. По его словам, за эту неделю в регионах ожидается до 20 миллиметров осадков в сутки.
Специалист подчеркнул, что благодаря снегопадам, центральную часть России ждет полноценное наступление зимы. Температурный фон также смягчится от минус пяти днем до минус семи ночью.
Слова Тишковца подтверждает и руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет телеканал 360. Он рассказал, что к концу недели на смену снегопадам придет оттепель. Температура воздуха же повысится до двух градусов тепла.
Ранее стало известно, что первый месяц нового года порадует россиян теплой погодой. Температура выше климатической нормы ожидается почти во всех регионах страны.
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