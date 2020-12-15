Стало известно, какая погода будет в России в январе

В РФ ожидаются температуры выше климатической нормы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Январь будет не слишком суровым на европейской территории РФ, на севере Западной Сибири, а также на Урале. Практически везде ожидается температура выше климатической нормы на один градус. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Чуть выше нормы будет на востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке, на большей части Камчатки, на Сахалине и Курилах и на крайнем юге Красноярского края — в Тыве, а также на крайнем юге Иркутской области», — цитирует Паршину «Российская газета».

В средней полосе России ожидается характерная для января погода — минус 6-13 градусов ночью и минус 1-8 градусов днем. Прогноз касается Центрального, Приволжского и Северо-Западного округов. На севере Западной Сибири преобладающая температура составит минус 25-30 градусов ночью и 20-25 градусов мороза днем.

На среднем и южном Урале синоптики обещают ночью минус 20, днем минус 10-15 градусов. При этом Паршина отметила, что в Предуралье, в Башкирии, на Урале, в Ханты-Мансийском округе, а также на юге Западной Сибири ожидается мало осадков.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в большинстве регионов России зима прогнозируется теплой, однако периодически некоторые районы будут оказываться во власти сильных морозов. Ученый-климатолог Владимир Семенов заявил URA.RU, что через несколько лет зимы на всей территории России станут теплее.