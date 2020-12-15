15 декабря 2020

В Кургане часть домов останется без воды из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран
Курганцам советуют заранее запасаться водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коммунальные службы 17 декабря будут устранять аварию на сетях водопровода на улице Коли Мяготина. В связи с этим расположенные поблизости дома могут остаться без воды, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«В связи с устранением аварийной ситуации на линии холодного водоснабжения по улице Коли Мяготина, 195, возможно ограничение холодного водоснабжения», — заявили в ресурсоснабжающей организации. Перебои с водой ожидаются 17 декабря с 10.30 до 24.00. Под ограничения попадают дома по адресам:

  • улица Станционная, 76, 80, 82, 84, 86, 85;
  • улица Ипподромная, 13, 17, 19;
  • улица Савельева, 92;
  • Савельевский переезд, 1, 2, 3, 4;
  • улица Коли Мяготина, 193, 195, 197.

Также без воды могут остаться теплопункты № 79 и №101. «Водный Союз» просит потребителей заранее запастись водой.

В Кургане частые коммунальные аварии происходят из-за плохого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана полностью изношены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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