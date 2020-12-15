Челябинские силовики предъявили обвинение чиновнице минздрава

На чиновницу минздрава возбуждено уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU

В отношении чиновницы минздрава Арины Устюговой 16 декабря было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ за получение взятки в крупном размере. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Меру пресечения Устюговой изберут утром 17 декабря.

«Уголовное дело возбудил следственный отдел по Центральному району Челябинска следственного управления СКР. По данным следствия, ей передал взятку в размере более 500 тыс. рублей представитель крупной фармацевтической фирмы», — уточнили URA.RU источник.

Начальник управления лекарственного обеспечения Челябинской области Арина Устюгова задержана 15 декабря после возможного получения взятки. Устюгова была задержана после 14:00 возле «Независимой кофейни» в центре Челябинска. До этого она два часа сидела в кофейне с менеджером крупной фармацевтической фирмы и получила от него 509 тыс. рублей.

Устюговой 47 лет. В минздраве она работает более 15 лет. На данный момент Устюгова остается действующим сотрудником минздрава, ее пока не уволили.

«Дождемся официальной позиции СК», — заявил URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. В следственном управлении СКР по региону заявили URA.RU, что в данный момент информации о деле Устюговой у них нет.