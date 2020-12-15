Пермский министр объяснился по поводу отказа от двоек школьникам

Раиса Кассина предложила заменить двойки на «точки» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Министр образования Пермского края Раиса Кассина объяснила, почему рекомендовала не ставить школьникам в период дистанционного обучения двойки. Вопрос министру задал во время прямого эфира в Instagram один из родителей. Кассина написала в мессенджере, что после эфира ей стали поступать вопросы относительно оценок.

Чиновница указала, что при выставлении отметок учителя должны «максимально учитывать ситуацию и положение ученика». «Мы не должны снижать баллы, ставить неудовлетворительные оценки, например, за несвоевременность сдачи задания, особенно на дистанте. Может, он (учащийся — прим.ред.) просто не успел отправить, потому что дома один компьютер на нескольких детей-школьников», — написала Кассина. Вместо двоек она предложила ставить «точку, которая будет служить сигналом как для родителя, так и для ученика».

Также Кассина отметила, что в Электронной пермской образовательной системе (ЭПОС) оценкам можно «присваивать вес». «К примеру, на выставление итоговой отметки за четверть оценка за контрольную работу повлияет больше, чем оценка за работу в классе», — заключила министр образования края.

URA.RU также писало, что Кассина анонсировал выход школьников из карантина. По ее словам, следующими, кто вновь перейдет на очный формат обучения, станут учащиеся 5-х и 10-х классов школ в крае.