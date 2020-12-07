Стало известно, куда из России сбежал экс-вор в законе Трофа

Бывший вор в законе из Екатеринбурга Андрей Трофимов (Трофа) мог улететь в Тайланд. Об этом агентству сообщил инсайдер, знакомый с обстоятельствами исчезновения мафиози. Вероятными причинами бегства могли стать публикации агентства URA.RU о работе подконтрольной ему ОПГ и боязнь оказаться под преследованием за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК).
«У него [Трофы] есть хозяйство в Тайланде. В свое время он там отстраивал гостиничный комплекс совместно с вором в законе Каро. Поэтому не исключено, что убежище он мог найти там. Тем более, что деньги, необходимые для легального проживания в королевстве, у Трофимова есть», — полагает инсайдер агентства URA.RU. Коллега Трофы Кароглы Мамедов (Каро) освободился из колонии в Нижнем Тагиле 17 мая 2019 года, но имевшиеся ресурсы позволяли вкладываться в бизнес.
Ранее URA.RU писало о том, как работает империя экс-вора в законе Трофимова. Его люди имеют влияние на свердловские зоны, занимаются вымогательством денег у предпринимателей. А сам Трофа якобы принимает людей у себя в офисе на Уралмаше и решает проблемы по воровским понятиям. Фигурантом уголовного дела стал всего один человек из окружения бывшего законника.
Подписывайтесь на URA.RU в