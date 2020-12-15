Каждый второй тюменец останется без премии к Новому году

Всего 9% жителей Тюменской области точно получат премии в полном размере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области без премий по итогам года оставят 54% сотрудников компаний. Об этом сообщает служба исследований HeadHunter. При этом самыми поощряемыми, но и самыми обделенными, стали госслужащие.

«2% опрошенных жителей Тюменской области рассказали, что нынче премии не будет, хотя обычно компания ее выплачивает. 52% сообщили, что у них на работе в принципе нет годовых премий и этот год ничем не отличается от предыдущих. Чаще всего такое наблюдается в сфере продаж», — сообщает служба исследований HeadHunter.

О том, что по итогам года начальство поощрит их в полном объеме, заявили лишь 9% респондентов. При этом чаще всего об этом говорят сотрудники добывающих производств и госсектора. Последние, впрочем, составили и самую большую долю тех, кому руководство в деньгах отказало. 18% госслужащих заявили, что обычно получают премии, но именно в этом году их не будет.

Еще 4% жителей Тюменской области получат премии частично. Что до остальных 33%, то им планы руководства пока неизвестны.

Ранее URA.RU писало, что на отмену новогодних премий пожаловались сотрудники полиции и МЧС. В первом случае в этом виновата экономия бюджета, во втором — дисциплинарные взыскания работников, из-за которых премиальные деньги уйдут к начальству.