Вирусологи раскрыли, кто точно не заразится коронавирусом

Часть граждан имеют Т-клеточный иммунитет от коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если человек контактирует с больными коронавирусом, но не заражается, то он, вероятно, имеет Т-клеточный иммунитет после другого перенесенного вируса. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

«Если человек переболел другим коронавирусом, возможно у него остались Т-клетки, клеточный иммунитет, который узнает и этот новый вирус тоже. Поэтому они защищены от повторного заражения. Может быть несколько лет назад (переболели, прим. ред.) Таких людей 10%-15%», — объяснил Чумаков.

Также мало шансов заразиться у тех, кто недавно переболел гриппом. В крови этих людей много антивирусного белка интерферона, который препятствует новому заражению, говорит Чумаков. Не стоит забывать и о тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно. Иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев уверен, что 50% и более зараженных коронавирусом перенесли его бессимптомно. Такие люди имеют антитела, но могут о них даже не знать.

«Никто не знает, заболевают они или нет. Потому что 50% населения переносят это заболевание бессимптомно. Если они ничего не почувствовали это не значит, что они не перенесли коронавирусную инфекцию. Вообще, люди с нормальной иммунной системой переносят это заболевание достаточно легко», — рассказал Зверев URA.RU.

В основном такие бессимптомники — дети и здоровая молодежь. Пострадать могут те, кто имеет хронические заболевания, влияющие на иммунную систему. 16 декабря число смертей от коронавируса в России уже приблизилось к 50 тысячам. Более 17% зараженных за сутки — без ярких симптомов, уточняют «Дни.ру».