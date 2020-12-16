Число смертей от коронавируса в РФ приблизилось к 50 тысячам

Москва продолжает занимать лидирующие позиции по заболеваемости коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 26 509 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество же смертей от инфекции увеличилось на 596 и в настоящее время составляет 48 564 человека. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с вирусом.

«За последние сутки в России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Жертвами эпидемии за сутки стали 596 человек. Всего же от вируса погибли 48 564 россиян.

Первое место по количеству заболевших занимает Москва, где за сутки выявлено 5028 новых случаев инфекции. На втором месте — Санкт-Петербург с 3758 заболевшими. Замыкает тройку Московская область, где вирус диагностирован у 1477 человек.

Среди регионов УрФО в лидерах остается Свердловская область — за сутки здесь зафиксировано 395 новых случаев. В Челябинской области количество заболевших увеличилось на 309 человек. В ХМАО и ЯНАО вирус диагностирован у 227 и 192 жителей. В Тюменской области заразились 163 человека, в Курганской — 107. В Пермском крае количество новых случаев заболевания составило 327 человек.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса скончались 73 человека. По информации RT, общее число жертв инфекции в столице составило 10 095 человек.

На фоне эпидемии смертность в России выросла до рекордных за последние десять лет значений, пишет «Национальная служба новостей». Так с января по октябрь текущего года в стране скончались более полутора миллионов человек.