Главу профсоюзов ХМАО уличили во лжи губернатору

По словам главы профсоюзов, из больницы сотнями увольняются врачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Председатель Объединения организаций профсоюзов ХМАО Федор Сиваш рассказал губернатору ХМАО Наталье Комаровой о катастрофический ситуации в окружной клинической больнице Нефтеюганска. При этом он озвучил данные, которые существенно отличаются от реального положения дел в лечебном учреждении.

«У них (в больнице Нефтеюганска — ред.) в этом году уволилось 250 человек. Только в ноябре 150 медработников заболели коронавирусом. И одна медсестра инфекционного отделения умерла, идет расследование», — доложил Комаровой Сиваш во время заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Услышав эти цифры, Комарова попросила прокомментировать ситуацию главу департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского. Тот информацию подтвердил частично, заявив, что заражения бывают как связанные с работой, так и нет, но прокомментировать увольнение 250 человек не смог, взяв паузу. URA.RU же выяснило, что сейчас в больнице Нефтеюганска работают 2452 человека, а за год оттуда уволились 176 человек, а не 250. «Причины увольнения — выход на пенсию, смена места жительства, переход на работу в другие медорганизации. За это же время приняты на работу 165 человек», — рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения ХМАО.

В разговоре с журналистом агентства Сиваш заявил, что данные о 250 (на самом деле в его записях фигурирует 247 человек — ред.) уволенных сотрудниках ему предоставил председатель местной профсоюзной ячейки, который взял их в отделе кадров. Глава Объединения организаций профсоюзов добавил, что еще нужно разобраться, добровольно ли уволились все эти люди.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова извинилась перед югорчанами за проблемы в системе здравоохранения. Глава региона добавила, что несмотря на это, врачи со своей работой справляются.