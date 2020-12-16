Политолог: протестующие в Беларуси готовятся к майдану

Тренд на радикализацию протестов в Беларуси, по мнению политолога, может привести к майдану Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Заданный белорусскими активистами тренд на радикализацию протеста грозит повторением украинских событий 2014 года. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился эксперт по проблемам российско-белорусских отношений, политолог Дмитрий Болкунец.

«Крайне высок риск того, что партизанские маленькие отряды сопротивления, которые есть в белорусских спальных районах, могут действительно заняться очень жестким, брутальным сопротивлением по отношению к силовым органам. Это будет похоже на события в Киеве 2014 года», — рассказал политолог. Он добавил, что

существует высокая вероятность так называемого «белорусского майдана».

Политолог подчеркнул, что формальный лидер оппозиции Светлана Тихановская уже не имеет никакого воздействия на протестующих. Более того, многие активисты, по словам Болкунца, считают находящихся в эмиграции оппозиционеров инородными и не подчиняются им. «На самом деле у всех протестующих одна цель — убрать Лукашенко, но методы у всех разные», — добавил он.

Другой политолог, доцент факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев, напротив, уверен, что несмотря на схожесть белорусского и украинского протестов, о майдане на данный момент речи не идет. «Украинский сценарий подразумевал смену элит. Элит в Белоруссии нет, есть клан, который сформировал Лукашенко. Кроме того, вариант майдана не пройдет из-за жесткой силовой реакции. Если „Беркут“ (спецподразделение МВД Украины) просто охранял правительство в 2014 году, то в Белоруссии целые районы города отключают от газа и света. И третий момент — заказчика нет. На майдан был заказчик — Запад. Майдан — вещь серьезная, в финансовом плане большие деньги. У белорусской оппозиции денег вообще нет», — подчеркнул политолог в разговоре с URA.RU.

Политолог отметил, что в сейчас трудно сказать, к чему приведут протесты в Белоруссии, потому как российский фактор учитывается обеими противостоящими сторонами. «Наша задача — не мешать и наблюдать. Ну и понимать, что с Лукашенко за 26 лет его постоянных провалов, скандалов и истерик никакой интеграции у нас не будет», — резюмировал Суздальцев.