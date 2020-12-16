Собянин объявил, когда в Москве отменят ограничения из-за COVID

Мэр Москвы заявил, что в 2021 году сохранится часть ограничений из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничения из-за коронавируса в Москве будут отменены после массовой вакцинации от инфекции. Об этом объявил мэр столицы России Сергей Собянин на заседании в Мосгордуме.

«Только после массовой вакцинации мы можем надеяться на полное возвращение к нормальной жизни», — сказал мэр Москвы. Собянин подчеркнул, что «мягкие ограничения» в столице сохранятся в ближайшие несколько месяцев.

Градоначальник напомнил, что пока прививку от COVID-19 могут сделать работники здравоохранения, образования, культуры, торговли, социальных служб и многофункциональных центров госуслуг. С каждой новой партией препарата перечень горожан, которым положена вакцинация, будет расширяться, уточняет RT.

На совещании Собянин объявил, что вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Москвы в ближайшие недели. Также власти Москвы не планируют закрывать рестораны и магазины из-за пандемии, пишет Life .