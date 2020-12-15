15 декабря 2020

Власти Кургана раскрыли, кто решил сделать из морга гостиницу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание бывшего морга на территории городской больницы №2. Курган
В Кургане бывшее здание морга сделают гостиницей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана назвала собственника здания бывшего морга горбольницы №2, который переделают в гостиницу. Им является компания ООО «Технология Чистоты-Курган». Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«Собственником здания по улице Карбышева, 27 и земельного участка, на котором оно расположено, является ООО „Технология Чистоты-Курган“. Здание приобретено собственником в 2013 году. Решение о реконструкции и переоборудовании его под гостиницу принято также собственником», — отметили в мэрии.

В горадминистрации подчеркнули, что за соответствие проекта нормативам отвечает проектировщик. Все риски по реализации данного проекта несет собственник здания.

В ООО «Технология Чистоты-Курган» URA.RU заявили, что проект реконструкции пока не готов. «Текущая обстановка не гарантирует финансовой стабильности, поэтому вопрос с датой строительства [гостиницы] пока открыт», — отметили в компании.

Ранее власти Кургана выдали разрешение на реконструкцию здания бывшего морга под гостиницу. Патологоанатомическое отделение относилось ко второй горбольнице, где сейчас располагается госпиталь для пациентов с коронавирусом. Морг не работал с 1990-х годов. Сейчас от него осталась часть здания и фундамент.

Здание бывшего морга на территории городской больницы №2. Курган
Строительство гостиницы в Кургане будет вестись на территории, принадлежавшей второй горбольнице
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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