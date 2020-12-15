15 декабря 2020

Многодетных тюменцев хотят освободить от транспортного налога

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетным семьям не придется платить за свои автобусы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области планируют отменить транспортный налог для многодетных семей, владеющих автобусами. Соответствующий законопроект внес в областную думу губернатор региона Александр Моор. В случае его принятия тюменцам не придется платить сбор за текущий год.

«В качестве дополнительной меры поддержки предлагается освободить многодетные семьи от уплаты транспортного налога в отношении автобусов с мощностью до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно», — говорится в тексте законопроекта, внесенного Моором в Тюменскую областную думу. Есть одно условие: правило будет действовать, если подпадающее под льготу авто в семье единственное. Кроме того, оно не должно использоваться в предпринимательской деятельности.

Как говорится в пояснительной записке к документу, принятие закона лишит бюджет области поступлений в размере чуть менее 100 тысяч рублей. Закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 2020 года.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Тюменской областной думы отказались рассматривать законопроект о льготе для многодетных семей. В нем речь шла об оплате стоимости проезда к месту отдыха.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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