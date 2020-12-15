Депутат-единоросс из ЯНАО лишился прав за нетрезвое вождение

Суд оштрафовал депутата на 30 тысяч рублей и лишил водительского удостоверения Фото: Яков Михайлов, Instagram

Мировым судом №3 города Новый Уренгой (ЯНАО) вынесено решение о лишении права управления транспортными средствами действующего депутата городской думы ЯНАО от партии «Единая Россия» Якова Михалова. В соответствии с постановлением, вынесенным судьей Алексеем Мосуновым, политик также оштрафован на 30 тысяч рублей.

«Основное наказание: Штраф 30000 руб. 00 коп. Дополнительное наказание: Лишение специального права управления транспортным средством 1 год 10 месяцев», — говорится в опубликованных материалах мирового суда. основанием для назначения наказания стало правонарушение, совершенное Михайловым по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Инцидент с участием депутата-единоросса произошел в начале декабря. Наряд ДПС ОМВД по Новому Уренгою остановил для проверки снегоход без номерных знаков. В ходе проверки выяснилось, что транспортным средством управляет известный в городе политик, депутат гордумы, к тому же находящийся в нетрезвом состоянии, что подтверждено медэкспертизой.

Изначально на водителя снегохода был составлен административный протокол по двум статьям КоАП — за вождение в нетрезвом виде и за отсутствие специального удостоверения на управление снегоходом. Тем не менее, наказание было вынесено лишь за то, что депутат выпил перед тем, как сел за руль. Сам Михайлов факт употребления спиртного не отрицал, по его словам, он ездил на рыбалку и сильно промерз.

Коллеги народного избранника рассмотрели ситуацию оперативно. По решению комиссии по депутатской этике Михайлову было указано на недопустимость подобного поведения.