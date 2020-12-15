15 декабря 2020

Губернатор Текслер срочно отправил ревизоров в челябинский город

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер отправил ревизоров ГКУ в Троицк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ревизоры Главного контрольного управления Челябинской области (ГКУ) выезжают с внеплановой проверкой в Троицк. Как говорится официальном телеграм-канале ГКУ, проверка проводится по поручению губернатора Алексея Текслера.

«По поручению губернатора ГКУ Челябинской области назначена проверка в администрации Троицкого городского округа», — указано в сообщении телеграм-канала ГКУ. Ревизоры должны проверить законность расходов на оплату труда депутатов городского собрания и чиновников мэрии.

Как сообщил URA.RU источник в правительстве, поводом для проверки стала серия уголовных дел в отношении чиновников Троицка. Первое было возбуждено в начале ноября по ч.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) из-за возможных незаконных начислений премий руководству города. Это дело возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты региона. Второе дело касается вице-мэра Троицка Вадима Германа, который также обвиняется в превышении полномочий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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