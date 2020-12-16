Всемирный банк рассказал, что нужно для роста экономики России

Российские экономисты неоднозначно оценили советы западных коллег Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Для роста экономики России нужно пересмотреть политику импортозамещения, поддержать сектор услуг, а также создать национальный институт по привлечению инвестиций. Такие рекомендации содержатся в отчете Всемирного банка об экономике РФ.

По мнению западных экспертов, России следует снизить импортные пошлины, отказаться от устаревших правил техрегулирования и уделить особое внимание защите прав инвесторов. «ВБ предложил снизить ввозные пошлины, что облегчит доступ к высококачественным ресурсам, сократить время на таможенные процедуры оформления, а также отменить устаревшие правила техрегулирования», — пишут «Известия».

Пока Россия не может похвастаться полной вовлеченностью в международную торговлю и сеть прямых иностранных инвестиций. Это, как отметили специалисты, значит, что у нее есть неосвоенный потенциал. По мнению экономистов, шаг навстречу такой интеграции несет в себе много преимуществ для нашей страны — позволит достичь национальных целей, диверсифицировать экономику, увеличить ВВП и приумножить выгоды от традиционной торговли. Российские экономисты неоднозначно оценили рекомендации коллег. Они считают, что с одной стороны, ВБ выступает «за все хорошее», но с другой, его предложения открыть рынок для зарубежных производителей могут противоречить экономическим интересам РФ.

Ранее главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин спрогнозировал обрушение рубля. По его словам, к концу года доллар будет стоить 85 рублей за единицу. Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что восстановление российской экономики идет несмотря на давлением настроений и новостей о заболеваемости, пишет RT.