Американцы назвали российское оружие, способное «уничтожить мир»

Советский самолет остается одним из старейших образцов, находящихся на вооружении ВКС, подчеркнул автор статьи Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС остается ключевым элементом воздушной составляющей российской ядерной триады. Оно способно «уничтожить мир», пишет американский журнал National Interest.

Автор материала подчеркивает, что советский самолет остается одним из старейших образцов, находящихся на вооружении ВКС, и единственным винтомоторным бомбардировщиком в мире, до сих пор используемым армией. После последней модернизации Ту-95МС может использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, меняющие цель во время полета. Российский бомбардировщик все еще «не подает никаких признаков выхода из эксплуатации», отметил журналист. Он добавил, что большинство Ту-95 построили в 1980-х годах из-за невозможности модернизации более ранних образцов, и они являются относительно моложе некоторых самолетов НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что РФ может применить ядерное оружие против других стран, если они нападут первыми. Глава РФ подчеркнул, что стратегическое оружие в стране будет улучшаться. В США требовали остановить испытания ядерных ракет в России, передает портал «Дни.ру». Эксперты считают, что российское вооружение опасно для Европы.