Из главного курганского госпиталя по борьбе с COVID ушел главврач

В Кургане из больницы по борьбе с COVID уволился главврач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из второй горбольницы Кургана, где находится основной корпус инфекционного госпиталя по борьбе с COVID, уволился главный врач Александр Притчин. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из медицинской сферы.

«Департамент уволил Притчина. Нашли, кого обвинить за свои недочеты с организацией госпитализации. Все в шоке, просто обезглавливают медицину, убирая опытных людей», — сообщил один из медиков.

Другой подтвердил, что уход главврача спровоцировал конфликт с руководством. «Заявление он написал 15 декабря. Коллектив очень расстроен», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе правительства URA.RU подтвердили кадровые изменения. «Главный врач Курганской больницы №2 Александр Притчин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», — отметили в департаменте информационной и внутренней политики.

Накануне стало известно, что главный врач Юргамышской районной больницы Константин Киреев ушел с поста. Он уволился после конфликта и уехал в Тюмень.