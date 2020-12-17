В соцсетях задали вопросы Путину перед пресс-конференцией. «Что скажете Дудю?»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Пользователи спрашивают у президента про ЖКХ, цены на продукты и новый срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перед ежегодной пресс-конференцией президента России Владимира Путина пользователи соцсетей тоже решили задать ему вопросы. Подавляющее большинство комментариев оказалась негативными, однако некоторые россияне задали и конструктивные вопросы.

«Как жить с такими ценами на ЖКХ?» — уточняет у президента пользователь соцсети «ВКонтакте» Екатерина Фатеева. Часть пользователей спрашивает, будет ли Путин баллотироваться в президенты после окончания действующего срока.

В соцсетях хотят узнать у президента о вопросах ЖКХ и ценообразования продуктов
ВКонтакте, Екатерина Фатеева
Пользователям также интересно, как президент поведет себя рядом со знаменитостями
ВКонтакте, Владимир Надежный
Некоторые удивляются, что государство не помогает детям. Однако в этом году для богатых Россиян повысили подоходный налог, который как раз пойдет на лечение детей
ВКонтакте, Александр Прилипейко
Россияне также не верят в то, что приказы Путина, направленные на помощь гражданам, в их регионах все-таки выполнят
ВКонтакте, Оксана Бакирова

Пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря в 12 часов дня по московскому времени, напоминает «Национальная служба новостей». В этом году мероприятие пройдет в новом формате, пишет телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...