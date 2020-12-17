Пользователи спрашивают у президента про ЖКХ, цены на продукты и новый срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перед ежегодной пресс-конференцией президента России Владимира Путина пользователи соцсетей тоже решили задать ему вопросы. Подавляющее большинство комментариев оказалась негативными, однако некоторые россияне задали и конструктивные вопросы.

«Как жить с такими ценами на ЖКХ?» — уточняет у президента пользователь соцсети «ВКонтакте» Екатерина Фатеева. Часть пользователей спрашивает, будет ли Путин баллотироваться в президенты после окончания действующего срока.

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Пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря в 12 часов дня по московскому времени, напоминает «Национальная служба новостей». В этом году мероприятие пройдет в новом формате, пишет телеканал 360.