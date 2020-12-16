16 декабря 2020
15 декабря 2020

Губернатор Шумков просит силовиков усилить патрули в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков считает, что усиленные патрули необходимы для обеспечения профилактических мер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к руководителям силовых структур региона с просьбой усилить патрулирование в новогодние праздники. По его мнению, это необходимо для обеспечения профилактических мер, сообщает пресс-служба губернатора.

«Чтобы минимизировать нагрузку на нашу систему здравоохранения в праздничные дни предлагаю усилить совместное патрулирование сотрудниками МЧС, УМВД, Росгвардии, чтобы обеспечить соблюдение профилактических мер и предотвратить неконтролируемое распространение коронавирусной инфекции», — цитирует Шумкова его пресс-служба. Такое заявление губернатор сделал во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курганской области.

В регионе ежедневно проходят рейды силовиков, задача которых — контролировать соблюдение коронавирусных ограничений. Уже составлено более восьми тысяч протоколов, выявлено 17 фактов нарушений режима работы заведений общепита (по решению регионального оперштаба они должны закрываться не позднее 23:00). Девять человек оштрафованы за распространение фейковых новостей о COVID.

Ранее URA.RU сообщало, что только в минувшие выходные силовики провели более ста проверок и выявили восемь нарушений в работе общепита. В Курганской области официально запретили проводить новогодние корпоративы. При этом работа кафе и ресторанов не прекратится, но число посетителей будет ограничено. 31 декабря заведениям общепита разрешили работать только до 15 часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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