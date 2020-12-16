В ЯНАО приняли новый закон и увеличили штрафы

За ремонт в ночное время ямальцев ждет штраф до 3,5 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты ЯНАО 17 декабря приняли новый законопроект о тишине, а также увеличили суммы штрафов за его нарушение. Об этом стало известно во время заседания Законодательного собрания ЯНАО. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Главное новшество — введение штрафа за нарушение покоя в обед с 13:00 до 15:00. В будние дни в регионе на два часа увеличилось время тишины — с 22:00 до 8:00.

Также и в выходные теперь нельзя шуметь с 22:00 до 10:00. Штрафы за нарушение увеличены в 2 раза. Теперь для граждан это от 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей. Раньше любители пошуметь могли отделаться 500 рублями.

Как ранее сообщало URA.RU, для того, чтобы понять насколько новый законопроект с более строгими требованиями учитывает интересы северян, в социальных сетях был запущен опрос жителей ЯНАО. Вопрос о необходимости разработать региональный закон «О тишине» был поставлен губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым 19 ноября в ходе прямого эфира с жителями региона.