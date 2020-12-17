Соцсети встретили расследование Навального волной мемов

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Расследование блогера ста темой для различный фотоколлажей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Новое расследование блогера Алексея Навального и Insider породило волну мемов в соцсетях. Пользователи с иронией отнеслись к его заявлению, что он вычислил своих предполагаемых отравителей, и ответили фотоколлажами. На них в качестве подозреваемых фигурируют представители шоубизнеса, блогеры, герои мультфильмов и другие популярные персонажи.

Ранее Навальный при поддержке агентства Insider выпустил новое расследование, в котором заявил, что нашел людей, причастных к его отравлению. В качестве доказательства блогер показал фотографии восьмерых мужчин. По его словам, все они являются сотрудниками ФСБ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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