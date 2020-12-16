16 декабря 2020
15 декабря 2020

Выборы главы Сургута демонстрируют новый политический тренд

© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-губернатор Анатолий Векшин на встрече с редакторами муниципальных газет и главами муниципалитетов. Челябинск, чиновник, портфель
Кандидаты на пост главы Сургута рассчитывают завоевать политические очки от участия в выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ежедневное пополнение списка претендентов на пост главы Сургута кандидатами которые не обладают значимым опытом работы в системе госуправления или бизнеса, свидетельствует о наличии в общественном сознании нового политического тренда — «эффекта обманутых ожиданий». Об этом URA.RU сообщил политолог Александр Безделов.

«У всех перед глазами пример уборщицы, которая победила на муниципальных выборах в одном из российских регионов. В этой связи появился устойчивый стереотип о том, что люди устали от действующей власти и готовы проголосовать за кого угодно. Но, конечно, это заблуждение. Тем более, что на выборах в Сургуте действует другая модель — главы города выбирает не население, а конкурсная комиссия и депутаты. Поэтому обо всех этих кандидатах забудут сразу после их выдвижения», — считает эксперт.

Политолог Андрей Шуклин в разговоре с URA.RU заявил, что большинство кандидатов используют выборы главы Сургута для самопиара. «Выдвиженцев будет явно больше, чем на последних выборах мэра в 2016 года. Это удобный способ привлечь внимание к себе или своему бизнесу. А впоследствии попробовать начать политическую карьеру на нижестоящих выборах, например, в городскую думу», — прокомментировал эксперт.

17 декабря на пост главы Сургута выдвинулись владелец местного информационного портала Алексей Горбатюк и безработный Игорь Лубягин. Таким образом, на должность мэра претендуют уже девять человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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