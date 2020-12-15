15 декабря 2020

На должность мэра Сургута претендуют новички в политике

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Пашин подает документы в кандидаты на пост губернатора. Челябинск, кандидат, браслет православный
На должность мэра Сургута претендуют еще двое жителей ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Отставка главы Сургута

В думу Сургута подали заявки два жителя ХМАО, претендующие на пост мэра города. Это многодетная мать, чье имя не раскрывается, и Александр Желамский — консультант бухгалтерского обслуживания частной компании. О своих планах на политическую карьеру Желамский сам рассказал URA.RU.

«Я обычный человек, не политик. Но хочется сделать жителей Сургута счастливее, чтобы был кто-то, кто может решать проблемы. И у меня есть определенные мысли по качеству улучшения жизни людей», — говорит Желамский.

Еще одним кандидатом стала многодетная мать, директор частной фирмы и кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. В думе Сургута заявили, что информация о кандидатах засекречена по закону о защите персональных данных, поэтому не подтвердили, но и не опровергли информацию агентства.

Ранее URA.RU писало, что на пост главы Сургута претендуют мебельщик-фрилансер и коммунист. Экс-глава Сургута Вадим Шувалов стал разменной монетой в политической игре, связанной со стартом федерального электорального цикла 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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