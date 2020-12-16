16 декабря 2020
15 декабря 2020

Новый пермский министр сможет контролировать «дочку» РЖД

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, локомотив, российские железные дороги, ржд, поезд
Минимущество стало совладельцем Пермской пригородной компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Ольга Андрианова сможет контролировать «Пермскую пригородную компанию» (ППК, «дочка» ОАО «РЖД»). Минимуществу края принадлежит 49% акций компании. Информация отражена на сайте СБИС.

До этого «Пермскую пригородную компанию» контролировало министерство транспорта края, доля участия которого в уставном капитале ППК также составляла 49%. Указано, что 51% акций компании принадлежит ОАО «РЖД».

Получить оперативный комментарий в минимуществе Пермского края, а также ППК не удалось, туда направлены запросы. URA.RU писало, что в начале ноября этого года Андрианова возглавила министерство в статусе «и.о.» Она же заняла в ведомстве пост первого замминистра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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