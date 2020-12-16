Новый пермский министр сможет контролировать «дочку» РЖД

Минимущество стало совладельцем Пермской пригородной компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Ольга Андрианова сможет контролировать «Пермскую пригородную компанию» (ППК, «дочка» ОАО «РЖД»). Минимуществу края принадлежит 49% акций компании. Информация отражена на сайте СБИС.

До этого «Пермскую пригородную компанию» контролировало министерство транспорта края, доля участия которого в уставном капитале ППК также составляла 49%. Указано, что 51% акций компании принадлежит ОАО «РЖД».

Получить оперативный комментарий в минимуществе Пермского края, а также ППК не удалось, туда направлены запросы. URA.RU писало, что в начале ноября этого года Андрианова возглавила министерство в статусе «и.о.» Она же заняла в ведомстве пост первого замминистра.